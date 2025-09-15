Eine 34-jährige Frau wurde am Sonntag in Stuttgart-Bad Cannstatt festgenommen, nachdem sie betrunken unterwegs war. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich zu melden.
15.09.2025 - 14:29 Uhr
Eine 34 Jahre alte Frau ist am Sonntagabend in Stuttgart-Bad Cannstatt vorläufig festgenommen worden. Der Grund: Sie ist mutmaßlich betrunken und ohne Führerschein Auto gefahren. Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen gegen 19 Uhr, dass ein Renault Captur in der Konrad-Adenauer-Straße wiederholt gegen den Bordstein gefahren sei und einen platten Reifen habe.