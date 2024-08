Vorfall in Bad Cannstatt

Die Polizei erwischt am Montagabend in Bad Cannstatt offenbar zwei Sprayer auf frischer Tat. Die beiden werden vorläufig festgenommen.

jor 06.08.2024 - 16:03 Uhr

Die Polizei hat am Montagabend in Stuttgart-Bad Cannstatt eine 31-jährige Frau und einen 29-jährigen Mann festgenommen, die zuvor mehrere Gebäude mit Graffiti besprüht haben sollen. Nach Informationen der Polizei erwischten die Beamten die beiden Tatverdächtigen gegen 22.20 Uhr, als sie offenbar gerade dabei waren, die Gebäuderückwand eines Lebensmittelgeschäfts an der Bottroper Straße zu besprühen.