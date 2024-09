Vorfall in Bad Cannstatt

Eine 38-Jährige ist in der Nacht zum Sonntag in Bad Cannstatt unterwegs, als ihr ein Mann entgegenkommt, der onaniert. Die Kripo sucht nun nach Zeugen.

Matthias Kapaun 23.09.2024 - 13:09 Uhr

Ein bislang unbekannter Mann hat in der Nacht zum Sonntag eine 38 Jahre alte Frau in der Krefelder Straße in Bad Cannstatt sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.