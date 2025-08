Vorfall in Baltmannsweiler

Ein alkoholisierter 35-Jähriger sorgte am Dienstag für Aufsehen, als er laut Polizei Kinder auf einem Spielplatz in Baltmannsweiler beleidigte.

Laureta Nrecaj 06.08.2025 - 14:04 Uhr

Ein 35-Jähriger soll am Dienstagnachmittag in Baltmannsweiler (Landkreis Esslingen) auf einem Fest- und Spielplatz in der Schorndorfer Straße mehrere Kinder und ihre Eltern beleidigt haben. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 15.50 Uhr. Der Mann soll sich auch teilweise ausgezogen haben.