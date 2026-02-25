Ein Zug fährt auf ein schon auf besetztes Gleis. Doch es geht glimpflich aus - es kommt nicht zum Unfall. Welche Auswirkungen hatte der Vorfall auf Pendler und den Verkehr?
25.02.2026 - 12:01 Uhr
Auf der Bahnstrecke von München nach Mühldorf ist es am Freitag zu einer gefährlichen Situation gekommen - ein Unfall wurde jedoch verhindert. Wie die Deutsche Bahn auf Anfrage mitteilte, wurde am Morgen gegen 9 Uhr im Bereich Weidenbach im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn ein Zug der Südostbayernbahn versehentlich in einen Gleisabschnitt geleitet, der schon von einem anderen Regionalzug besetzt war.