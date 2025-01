Weil ein Unbekannter eine 25-jährige Hundespaziergängerin am Freitag in Böblingen beleidigt und angegriffen hat und daraufhin unerkannt flüchtete, sucht die Polizei nun Zeugen.

Am Freitagmorgen ist es in Böblingen im Zimmerschlag zu einem verbalen und tätlichen Vorfall auf eine 25-jährige Hundespaziergängerin gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, lud die Frau ihren Hund gegen 10.30 Uhr in ihr Fahrzeug ein, als von einem Mann angesprochen wurde, der behauptete, sie in der Vergangenheit auf den Feldwegen mit ihrem Auto habe fahren gesehen. Der Mann fertigte Fotos der Frau an und erklärte ihr, dass er sie anzeigen werde.

Da die Frau nicht damit einverstanden war, dass er Bilder von ihr als Person machte, forderte sie ihn auf, diese zu löschen. Laut Angaben der Polizei beleidigte der Unbekannte die Frau draufhin mehrmals und schlug sie mit der Faust ins Gesicht, wodurch sie leichte Verletzungen davontrug. Anschließend entfernte sich der Mann in Begleitung einer anderen Frau in Richtung Heusteigstraße.

Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei mitteilt, verlief die bisherige Fahndung nach der Person erfolglos. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und beschreibt den Mann wie folgt: Der Tatverdächtige wird als circa 55-65 Jahre alt mit weißen/grauen Haaren beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke und eine dunkelblaue Hose. Seine weibliche Begleitung war im selben Alter, hatte dunkle Haare und trug einen langen grünfarbenen Mantel.

Laut Polizei besteht die Vermutung, dass die Personen regelmäßig im dortigen Bereich spazieren gehen dürften. Das Polizeirevier Böblingen hat Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Dienststelle in Böblingen unter der Telefonnummer 07031 13 25 00 oder per E-Mail unter boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.