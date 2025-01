Auto fährt in Menge in New Orleans - Berichte über Tote

In New Orleans' beliebtem Ausgehviertel feiern Menschen ins neue Jahr. Plötzlich fährt ein Fahrzeug in die Menge. Die Rede ist von mehreren Toten.

dpa 01.01.2025 - 12:30 Uhr

New Orleans - In der US-Südstaatenmetropole New Orleans ist es in der Neujahrsnacht Berichten zufolge zu einem tödlichen Vorfall gekommen. Im berühmten Ausgehviertel French Quarter sei ein Auto in eine Menschenmenge gefahren, berichteten örtliche Medien mit Verweis auf Behördenangaben. In ersten Berichten war von mehreren Toten die Rede. Es könnten mindestens zehn Menschen gestorben sein, und es gebe mindestens 26 Verletzte, berichtete der Lokalsender 4WWL und berief sich auf die Polizei.