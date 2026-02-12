Ein Betrunkener hat in einem Supermarkt in Hochdorf (Kreis Ludwigsburg) einen Polizeieinsatz auslöst. Er zog unter anderem an der Kasse vor mehreren Kindern seine Hose herunter.

Julia Amrhein 12.02.2026 - 15:38 Uhr

Ein Betrunkener hat am Mittwochabend im Netto-Markt in Hochdorf vor mehreren Kunden und Kindern blankgezogen. Laut Polizei war der Mann schon während seines Einkaufs gegen 18 Uhr negativ aufgefallen, da er unter anderem herumschrie und auf den Boden spuckte. Zudem öffnete und konsumierte er im Laden noch Waren im Wert von rund 9 Euro.