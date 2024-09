Vorfall in Ehningen

In Ehningen fährt eine Fahrschülerin gegen eine Betonabtrennung. Das Auto kippt zur Seite. Die 17-Jährige und ihr Fahrlehrer überstehen den Unfall unverletzt.

jor 05.09.2024 - 19:29 Uhr

- Eine 17-jährige Fahrschülerin hat am Donnerstag in Ehningen (Landkreis Böblingen) einen Unfall verursacht, bei dem ein höherer Sachschaden entstanden ist. Nach Angaben der Polizei fuhr die junge Frau beim Verlassen einer Tankstelle nach rechts gegen eine Betonabtrennung. In der Folge kippte der Audi auf die linke Seite.