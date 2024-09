Vorfall in England

Ein Radfahrer stirbt in London, seine persönlichen Gegenstände werden von einem Polizisten eingesammelt. Der begeht einen schwerwiegenden Fehler.

red/dpa 13.09.2024 - 14:48 Uhr

Etwa 115 Pfund aus dem Portemonnaie eines Toten hat ein Polizist in England entwendet. Deshalb muss der 51-Jährige nun ins Gefängnis. Ein Gericht in London verurteilte den Mann zu 16 Monaten Haft. Der Ex-Beamte hatte zuvor Amtsmissbrauch eingeräumt. Die Polizei in der britischen Hauptstadt entließ den Mann daraufhin nach 23 Jahren Dienstzeit.