Vorfall in Esslingen

Ein 41 Jahre alter Mann soll am Samstag zwei Passanten attackiert haben. Die Polizei konnte den Mann, der stark alkoholisiert war, schließlich festnehmen.

Nina Scheffel 06.07.2025 - 13:48 Uhr

Ein Betrunkener hat am Samstag zwei Passanten in Esslingen angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, beleidigte und bedrohte der 41-Jährige die beiden Personen, als sie sich gegen 16 Uhr in der Bahnhofstraße begegneten.