Die Polizei hat am Mittwoch in Esslingen einen Mann festgenommen, der eine Gruppe Jugendlicher bedroht haben soll. Die Beamten stellten ein Messer bei dem Mann sicher.

Robert Korell 17.07.2025 - 12:57 Uhr

 Ein 56 Jahre alter Mann hat am Mittwochabend in Esslingen eine Gruppe Jugendlicher massiv bedroht und ist daraufhin von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei kurz nach 18 Uhr vor einem Einkaufsmarkt in der Ulmer Straße.