Ein Exhibitionist hat am Mittwoch in einer Stadtbahn der Linie U1 eine Frau belästigt. Er tritt mit geöffneter Hose und entblößtem Penis vor sie. Die Polizei sucht Zeugen.

Digital Desk: Annika Mayer (may)

Ein Exhibitionist hat am Mittwoch in einer Stadtbahn der Linie U1 zwischen den Haltestellen Esslinger Straße und Schwabenlandhalle eine Frau belästigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall zwischen 12.58 Uhr und 13.02 Uhr. Der bislang unbekannte Mann trat demnach mit geöffneter Hose und entblößtem Penis vor die Frau, die im ersten Waggon saß. Als sie dies bemerkte, schrie sie auf. Daraufhin entfernte sich der Mann und stieg laut Polizei an der Haltestelle Schwabenlandhalle aus.

 

Der Täter wird beschrieben als etwa 1,85 Meter groß, athletisch, mit schwarzen, lockigen Haaren. Er trug der Polizei zufolge eine schwarze Jacke und schwarze Jeans. Im Waggon seien noch weitere Personen gewesen, die als Zeugen der Tat in Frage kommen. Das Polizeirevier Fellbach bittet weitere Zeugen um Meldung unter 0711 57720.