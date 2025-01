Vorfall in Fellbach

In Fellbach eskalierte ein Streit zweier Männer. Ein 41-Jähriger wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen und dem unbekannten Täter. Was geschah an der Bushaltestelle?

Frank Rodenhausen 27.01.2025 - 12:01 Uhr

Ein Streit zwischen einem 41-jährigen Mann und einem bisher unbekannten Kontrahenten ist am Samstagabend im Schienenersatzverkehr der Linie S2E in Fellbach eskaliert. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, verlagerten die Männer ihre Auseinandersetzung nach einem Wortgefecht an eine Bushaltestelle. Dort trat der Unbekannte den 41-Jährigen, der stürzte und sich eine Unterschenkelfraktur sowie Schürfwunden zuzog.