Mit Megaphon und Banner sorgen mehrere Menschen für Aufsehen auf der Berufsinformationsmesse in Freiburg. Als die Polizei eintrifft, sind sie schon verschwunden.
17.11.2025 - 12:16 Uhr
Mehrere Menschen haben mit einem Banner und einem Megaphon eine Berufsinformationsmesse in Freiburg gestört. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, wie die Polizei mitteilte. Das Veranstaltungspersonal verwies die etwa zehn Menschen am Freitag der Räumlichkeit, ehe die Polizei eintraf.