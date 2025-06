Vorfall in Friedrichshafen

Mit unter dem Ärmel verstecktem Schmuck im Wert von 10.000 Euro wollte eine Frau unbemerkt nach Deutschland einreisen. An der Fähre in Friedrichshafen kam der Zoll ihr auf die Spur.

Laureta Nrecaj 12.06.2025 - 11:10 Uhr

Am Fähranleger in Friedrichshafen haben Zollbeamte am 7. Juni 2025 eine 41-jährige Reisende aus der Türkei kontrolliert und dabei Goldschmuck im Wert von über 10.000 Euro entdeckt. Laut Polizei trug die Frau mehrere neuwertige Goldarmreife unter ihrem Ärmel und versuchte, die Schmuckstücke bei der Einreise zu verbergen.