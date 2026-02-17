Was für ein Schreck: Eine 46-Jährige wartet auf den Bus, als plötzlich ein Unbekannter einem Ast auf sie einschlägt. Zuvor ließ der Mann seine Wut offenbar an zwei Autos aus.

Ein Wüterich trieb am Montagabend in Gerlingen sein Unwesen. In der Solitudestraße soll er gegen 20.20 Uhr mit einem Ast auf den VW Multivan einer 48-Jährigen sowie den VW Golf eines 25-Jährigen eingeschlagen haben, als diese an ihm vorbeifuhren. Das schilderten Zeugen der Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in noch nicht bezifferter Höhe.

Unbekannter schlägt an Bushaltestelle um sich Damit nicht genug: Unmittelbar danach soll der Mann zwei an einer Bushaltestelle wartende Frauen attackiert und diese mit dem Ast geschlagen haben, wodurch eine 46-Jährige leicht verletzt wurde. Die Identität der zweiten Passantin ist bislang noch unbekannt.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige im Bereich des nahe gelegenen Klinikums durch Polizeikräfte angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Polizeiposten Gerlingen hat die Ermittlungen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Wer kann Hinweise geben?

Zeugen des Vorfalls und insbesondere die noch unbekannte Passantin werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.