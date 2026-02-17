Was für ein Schreck: Eine 46-Jährige wartet auf den Bus, als plötzlich ein Unbekannter einem Ast auf sie einschlägt. Zuvor ließ der Mann seine Wut offenbar an zwei Autos aus.
17.02.2026 - 14:06 Uhr
Ein Wüterich trieb am Montagabend in Gerlingen sein Unwesen. In der Solitudestraße soll er gegen 20.20 Uhr mit einem Ast auf den VW Multivan einer 48-Jährigen sowie den VW Golf eines 25-Jährigen eingeschlagen haben, als diese an ihm vorbeifuhren. Das schilderten Zeugen der Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in noch nicht bezifferter Höhe.