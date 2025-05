Vorfall in Gerlingen

Ein Unbekannter hat in Gerlingen die Beifahrerseite eines geparkten Mercedes beschädigt. Eine Personenbeschreibung des mutmaßlichen Täters liegt vor, die Polizei ermittelt.

Marius Venturini 02.05.2025 - 14:43 Uhr

- Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagmorgen in Gerlingen einen Mercedes zerkratzt. Gegen 8.20 Uhr beschädigte er das Auto, das auf einem Feldweg im Bereich eines Verkaufshäuschens in der Weilimdorfer Straße geparkt war, mit einem spitzen Gegenstand. Der Schaden auf der Beifahrerseite beträgt laut Polizeiangaben rund 2000 Euro.