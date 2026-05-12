Ein 40-Jähriger soll am Freitag mit einem 1,50 Meter langen Holzast in Göppingen auf Passanten eingeschlagen haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Mann hat am Freitag in Göppingen offenbar mit einem Ast um sich geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, gingen gegen 19.15 Uhr mehrere Notrufe ein. Laut den Anrufern war ein aggressiver Mann in der Göppinger Fußgängerzone unterwegs. Dieser soll wahllos mit einem Ast oder einer Holzstange auf mehrere Passanten eingeschlagen haben.

Die Polizei war der Mitteilung zufolge schnell vor Ort und konnte den 40-jährigen mutmaßlichen Täter auf einer Bank im Bereich des Apostelhofs antreffen. Die mutmaßliche Tatwaffe, einen etwa 1,50 Meter langen und etwa 2 bis Zentimeter dicken Holzast, hatte er noch bei sich.

Gegenüber der Polizei verhielt sich der Mann aggressiv, der polizeibekannte 40-Jährige war zudem stark alkoholisiert. Er wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Göppingen gebracht. Aufgrund seines Verhaltens kam er bis zum nächsten Morgen in polizeilichen Gewahrsam.

Gegen ihn wird nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, so die Polizei. Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben sich noch keine Geschädigten bei den Beamten gemeldet. Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder von dem Mann geschlagen wurden, sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07161/63-2360 melden.