Ein 40-Jähriger soll am Freitag mit einem 1,50 Meter langen Holzast in Göppingen auf Passanten eingeschlagen haben. Die Polizei bittet um Hinweise.
12.05.2026 - 11:58 Uhr
Ein Mann hat am Freitag in Göppingen offenbar mit einem Ast um sich geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, gingen gegen 19.15 Uhr mehrere Notrufe ein. Laut den Anrufern war ein aggressiver Mann in der Göppinger Fußgängerzone unterwegs. Dieser soll wahllos mit einem Ast oder einer Holzstange auf mehrere Passanten eingeschlagen haben.