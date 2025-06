Vorfall in Gottmadingen

Ein Vater rangelt in Gottmadingen (Landkreis Konstanz) mit dem Bademeister. Ein Unbekannter mischt sich in den Streit ein – das hat Folgen.

red/dpa/lsw 23.06.2025 - 15:33 Uhr

Hitzig ging es am Wochenende in einem Schwimmbad in Gottmadingen im Landkreis Konstanz zu. Nach einer Rangelei mit einem Vater sei ein Bademeister dort von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden, teilte die Polizei mit.