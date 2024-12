Eine Maschine der Lufthansa-Tochter hat auf dem Flug von Bukarest nach Zürich plötzlich erhebliche Probleme. Ein ungeplanter Stopp scheint ein Ausweg. Aber es gibt Arbeit für die Ärzte.

red/dpa 23.12.2024 - 23:00 Uhr

Ein Airbus der Swiss ist wegen Triebswerksproblemen und Rauchs in Cockpit sowie Kabine notfallmäßig in Graz gelandet. Nach dem Vorfall hätten sich mehrere Crew-Mitglieder und Passagiere in ärztliche Behandlung begeben, teilte die Lufthansa-Tochter mit. Ein Crew-Mitglied sei mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Die Maschine mit 74 Passagieren und fünf Crew-Mitgliedern sei auf dem Weg von Bukarest nach Zürich gewesen.