Ein Wildpinkler geht in Heidelberg auf Polizisten los. Die Beamten hatten den Mann auf frischer Tat ertappt, als dieser an eine Kirche urinierte.

red/epd 10.05.2025 - 12:16 Uhr

Ihm ist offenbar nichts heilig: Am frühen Samstagmorgen beobachtete eine Polizeistreife in Heidelberg, wie ein Mann an die Heiliggeistkirche am Marktplatz urinierte. Als die Beamten ihn daraufhin kontrollierten, habe der 32-Jährige die Angabe seiner Personalien verweigert, teilte das Polizeipräsidium Mannheim am Samstag mit. Stattdessen versuchte er wegzulaufen.