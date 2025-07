Vorfall in Heidelberg

Autofahrer mussten sich am Montagabend in Heidelberg gedulden. Wegen einer Rettungsaktion hat die Polizei eine Straße gesperrt. Grund: Ein großer Vogel brauchte Hilfe.

red/dpa/lsw 01.07.2025 - 13:48 Uhr

Wegen eines Storches haben Verkehrsteilnehmer in Heidelberg Geduld aufbringen müssen: Wie die Polizei mitteilte, ist für die Rettung des Tieres am Montagabend eine Bundesstraße kurzfristig gesperrt worden. Die Polizei war zuvor über den mutmaßlich verletzten Storch am Fahrbahnrand informiert worden.