Die Polizei sucht einen Mann, der am Mittwoch in Hemmingen rücksichtslos und in gefährlicher Weise unterwegs gewesen sein soll. Er fuhr vermutlich einen Audi.

Stefanie Köhler 13.02.2025 - 12:46 Uhr

Wegen Nötigung und Beleidigung, die in Hemmingen passiert sein soll, ermittelt der Polizeiposten Schwieberdingen gegen einen noch unbekannten Autofahrer. Der soll am Mittwochvormittag gegen 10.20 Uhr in der Heimerdinger Straße in Hemmingen laut der Polizei rücksichtslos und in gefährlicher Weise unterwegs gewesen sein.