Eine 61 Jahre alte Frau ist am Dienstagabend in der Schloßparkstraße unterwegs, als ihr ein Mann entgegen kommt, der sein nacktes Geschlechtsteil in der Hand hat. Als sie ihn anspricht, haut er ab.

Elisa Wedekind 18.09.2024 - 11:37 Uhr

Ein Exhibitionist hat am Dientagsabend in der Schloßgartenstraße in Hemmingen sein Unwesen getrieben. Eine 61-jährige Frau war gegen 18.20 Uhr im Bereich des Schlossparks unterwegs, als ihr ein unbekannter Mann entgegen lief und dabei offenbar masturbierte. Als die Frau ihn direkt ansprach, flüchtete der Täter über den Stangenweg in unbekannte Richtung.