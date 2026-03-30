Schwer verletzt muss ein Mann nach einer Prügelei auf einem Fest in Hemmingen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Marius Venturini 30.03.2026 - 18:03 Uhr

Auf einem Fest in Hemmingen ist ein 23-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit mehreren noch unbekannten Männern aneinander geraten und schwer verletzt worden. Wie die Polizei schreibt, hatte er zuvor in einem Veranstaltungsgebäude in der Eberdinger Straße gegen 0.45 Uhr mutmaßlich versehentlich eine noch unbekannte Frau angerempelt. Dies habe offenbar auf der Tanzfläche zum Streit mit den Unbekannten geführt.