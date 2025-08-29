Die Beamten wollten ihn in eine psychiatrische Einrichtung bringen. Doch das wollte der Mann nicht. Er flüchtete stattdessen in ein Wohngebiet. Die Einsatzkräfte verfolgten ihn und konnten ihn nach kurzer Zeit stellen. Gegen die Festnahme wehrte er sich heftig und verletzte dabei einen Polizisten leicht. Zudem wurden dienstliche Gegenstände der Polizei beschädigt. Sein Widerstand nutzte dem 38-Jährigen nichts: Am Ende brachten ihn die Beamten in die Psychiatrie.