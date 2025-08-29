Der Hilferuf eines 38-Jährigen bei der Polizei stellt sich vor Ort anders dar. Der Mann flüchtet vor den Beamten und verletzt dabei einen von ihnen.
29.08.2025 - 13:07 Uhr
Ein Mann in Gefahr? Ein Notruf erreichte am Donnerstagnachmittag die Polizei. Ein 38-Jähriger aus Hemmingen gab demnach an, dass er sofortige Hilfe benötige. Mehrere Streifenwagen eilten herbei. Doch vor Ort stellte sich heraus, dass der Anrufer nicht bedroht wurde, sondern selbst wahrscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand war.