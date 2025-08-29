Der Hilferuf eines 38-Jährigen bei der Polizei stellt sich vor Ort anders dar. Der Mann flüchtet vor den Beamten und verletzt dabei einen von ihnen.

Leonberg: Thomas Slotwinski (slo)

Ein Mann in Gefahr? Ein Notruf erreichte am Donnerstagnachmittag die Polizei. Ein 38-Jähriger aus Hemmingen gab demnach an, dass er sofortige Hilfe benötige. Mehrere Streifenwagen eilten herbei. Doch vor Ort stellte sich heraus, dass der Anrufer nicht bedroht wurde, sondern selbst wahrscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand war.

 

Die Beamten wollten ihn in eine psychiatrische Einrichtung bringen. Doch das wollte der Mann nicht. Er flüchtete stattdessen in ein Wohngebiet. Die Einsatzkräfte verfolgten ihn und konnten ihn nach kurzer Zeit stellen. Gegen die Festnahme wehrte er sich heftig und verletzte dabei einen Polizisten leicht. Zudem wurden dienstliche Gegenstände der Polizei beschädigt. Sein Widerstand nutzte dem 38-Jährigen nichts: Am Ende brachten ihn die Beamten in die Psychiatrie.