Eine 37-Jährige muss eine Herrenberger Bar verlassen und springt daraufhin vor ein fahrendes Auto. Sie wird in Gewahrsam genommen und in eine psychiatrische Klinik verbracht.

Böblingen: Martin Dudenhöffer (dud)

Am Samstagabend hat eine 37-jährige Frau wegen eines auffälligen Verhaltens im Verkehr in Herrenberg (Kreis Böblingen) für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei berichtet, hielt sich die Frau am Samstagabend gegen 21.40 Uhr in einer Bar am Reinhold-Schick-Platz auf. Da die 37-Jährige dort allerdings Hausverbots hatte und dem Verbot nicht nachkam, wurde die Polizei gerufen. Beim Eintreffen der Beamten hatte die Frau die Kneipe bereits verlassen. In diesem Moment sprang sie unmittelbar vor ein vorbeifahrendes Auto auf die Straße. Dem Fahrer gelang es gerade noch, abzubremsen und damit einen Zusammenstoß zu verhindern.

 

Die Polizei nahm die 37-Jährige in Gewahrsam. Dabei beleidigte sie die Einsatzkräfte und versuchte, sie zu bespucken. Daraufhin wurde die 37-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Beleidigung eingeleitet. Das Polizeirevier Herrenberg sucht in diesem Zusammenhang den unbekannten Autofahrer, der durch das Verhalten der 37-Jährigen gefährdet wurde. Der Mann ist ein wichtiger Zeuge in dem Verfahren. Er wird gebeten, sich telefonisch unter 0 70 32 / 2 70 80 oder E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.