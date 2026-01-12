Eine 37-Jährige muss eine Herrenberger Bar verlassen und springt daraufhin vor ein fahrendes Auto. Sie wird in Gewahrsam genommen und in eine psychiatrische Klinik verbracht.

Martin Dudenhöffer 12.01.2026 - 13:52 Uhr

Am Samstagabend hat eine 37-jährige Frau wegen eines auffälligen Verhaltens im Verkehr in Herrenberg (Kreis Böblingen) für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei berichtet, hielt sich die Frau am Samstagabend gegen 21.40 Uhr in einer Bar am Reinhold-Schick-Platz auf. Da die 37-Jährige dort allerdings Hausverbots hatte und dem Verbot nicht nachkam, wurde die Polizei gerufen. Beim Eintreffen der Beamten hatte die Frau die Kneipe bereits verlassen. In diesem Moment sprang sie unmittelbar vor ein vorbeifahrendes Auto auf die Straße. Dem Fahrer gelang es gerade noch, abzubremsen und damit einen Zusammenstoß zu verhindern.