In Oberjettingen rastet ein 60-Jähriger am Dienstagabend offenbar aus. Die Polizei kann den Verdächtigen festnehmen, es laufen Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung.

Wolfgang Berger 08.04.2026 - 15:39 Uhr

Vermutlich aufgrund zurückliegender familiärer Streitigkeiten hat am Dienstagabend ein 60-Jähriger in Oberjettingen das Auto seiner Ex-Partnerin mit einer Flüssigkeit überschüttet. Wie die Polizei mitteilt, hätte die Flüssigkeit vermutlich brandbeschleunigend wirken können. Doch so weit kam es nicht. Die Frau hatte die Situation über ein Fenster beobachtet und gegen 19.30 Uhr die Polizei alarmiert.