Ein Mann steuert in ein Straßenfest, es gibt mehrere Tote und Verletze. Warum, ist bislang unklar. Nun schließt die Polizei nach ersten Ermittlungen zumindest ein denkbares Motiv aus.

red/dpa 27.04.2025 - 11:07 Uhr

Nach der Fahrt eines Autos in eine Menschenmenge auf einem Straßenfest in Kanada geht die Polizei zunächst nicht von einem terroristischen Motiv aus. Man sei zum aktuellen Zeitpunkt zuversichtlich, dass es sich nicht um einen Terrorakt handele, schrieb die Polizei Vancouver auf der Plattform X. Weshalb der Fahrer stattdessen in die Menschenmenge steuerte, bleib zunächst unklar.