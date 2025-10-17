Tote oder verschwundene Ziegen – und der Verdacht fällt wieder auf den Wolf. Noch gibt es keine Gewissheit.
17.10.2025 - 12:44 Uhr
Dieses Mal sind vier tote Ziegen gefunden worden, fünf sind verschwunden. Ein Wolf als Verursacher bei diesem Vorfall in Karlsbad (Kreis Karlsruhe) kann aktuell weder ausgeschlossen noch bestätigt werden, wie das Umweltministerium in Stuttgart mitteilte. Genetische Abstrichproben werden am Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik untersucht. Pathologische Untersuchungen erfolgen am CVUA Karlsruhe.