Kurioser Vorfall in Kernen: Als sich eine Polizeistreife einem auf dem Parkplatz einer Tankstelle schlafenden Mann nähert, eröffnet dieser plötzlich das Feuer.
20.08.2025 - 16:48 Uhr
Ein kurioser Vorfall auf dem Parkplatz einer Tankstelle in Kernen (Rems-Murr-Kreis) hat am Mittwoch nicht nur einem Angestellten des Betriebs in der Karlstraße eine Schrecksekunde bereitet. Auch eine Polizeistreife sah sich mit einer Waffe bedroht und ging in Deckung – auch wenn sich das Schießgewehr in den Händen des Tatverdächtigen als vergleichsweise harmlose Softair-Gun entpuppte.