Kind wird in Korntal von Unbekannten in einen See gestoßen

Am Mittwoch stießen zwei unbekannte Jugendliche oder Kinder einen Zehnjährigen in den zu Teilen zugefrorenen See im Stadtpark in der Johannes-Daur-Straße in Korntal.

Laura Wallenfels 17.01.2025 - 12:33 Uhr

Gegen 14.45 Uhr sprachen die Unbekannten den Jungen an und forderten Bargeld. Als der Zehnjährige sich weigerte, drohten sie ihm Schläge an und beleidigten ihn. Schließlich stieß einer der Jungen den Zehnjährigen in den teilweise zugefrorenen See und beide flüchteten. Der Junge konnte sich selbst aus dem Wasser befreien und blieb unverletzt.