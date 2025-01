Jugendliche haben in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) einen Altpapiercontainer zerstört. Sie hatten einen Böller hineingeworfen. Die Kripo ermittelt.

Oliver von Schaewen 02.01.2025 - 16:24 Uhr

Ein Altpapiercontainer ist am Mittwoch, dem Neujahrstag, gegen 20.35 Uhr in der Neckarstraße in Kornwestheim vollständig abgebrannt. Die Kriminalpolizei in Ludwigsburg geht davon aus, dass Jugendliche den Behälter in Brand gesetzt haben.