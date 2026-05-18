Die Polizei ermittelt aktuell zu einem versuchten Einbruch in Musberg. Was ist passiert?

In Musberg ist die Polizei am Freitagabend, 15. Mai, zu einem versuchten Einbruch gerufen worden.

Gegen 22 Uhr machte sich ein Unbekannter wohl an den Rollläden an der Rückseite eines Mehrfamilienhauses am Mühlweg zu schaffen, und versuchte dann, das Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln.

Der Täter konnte flüchten

Eine Bewohnerin, die sich im Haus aufhielt, hörte das und schaltete das Licht an. Daraufhin flüchtete der Täter in eine unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er war mit einer grauen Hose und einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet. Wer dazu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Filderstadt zu melden. Telefon: 0711 / 7091-3.