Am Sonntagmorgen löste ein Kunststoff-Brotkörbchen auf einem Herd in einem Hotel in Echterdingen einen Brandalarm aus. Rund 200 Gäste mussten das Gebäude verlassen.

Laureta Nrecaj 28.07.2025 - 12:52 Uhr

In einem Hotel in der Dieselstraße in Echterdingen (Landkreis Esslingen) ist am Sonntag gegen 8.40 Uhr der Brandalarm losgegangen. Laut Polizeiangaben wurde vor Ort festgestellt, dass ein Brotkorb aus Kunststoff auf einem Herd vergessen worden war.