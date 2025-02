Ein 68-Jähriger ist am Montagmorgen in Leonberg-Höfingen durch Pfefferspray verletzt worden. Laut Polizei sei ihm in der Dunkelheit eine Joggerin entgegengekommen. Die Suche nach Zeugen hat begonnen.

Marius Venturini 04.02.2025 - 15:41 Uhr

Ein 68-jähriger Mann ist am Montagmorgen in Leonberg-Höfingen mutmaßlich mit Pfefferspray verletzt worden. Wie die Polizei schreibt, war der 68-Jährige gegen 6.45 Uhr zu Fuß in der Felsgartenstraße unterwegs. Im Dunkeln sei ihm eine bislang unbekannte Person entgegen gekommen, die eine Stirnlampe trug. Durch die Lampe sei der Fußgänger laut Polizeibericht so stark geblendet worden, dass er die Straßenseite gewechselt habe.