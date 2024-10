Vorfall in Leonberg

Das flüchtende Tier beschädigt den Zaun und wird vermutlich gebissen.

Thomas K. Slotwinski 23.10.2024 - 18:47 Uhr

Schreck für einen Landwirt und seine Tiere im Bereich Tiefenbach in Leonberg zwischen der A 8 und der B 295: Wie die Polizei jetzt mitteilte, hat am Sonntag gegen 13.45 Uhr ein kleinerer Hund auf einer Rinderweide eines der Kälber über die eingezäunte Weide gehetzt. Während seiner Flucht beschädigte das in Panik geratene Kalb den Zaun. Möglicherweise hat der Hund das Jungtier auch ins Bein gebissen.