Ein 30-Jähriger ist offenbar mit einem Gespräch bei einer Behörde nicht einverstanden und wird aggressiv. Zwei Polizeibeamte werden beim Versuch verletzt, ihn zu bändigen.

Mit einem renitenten 30-Jährigen hatte es am Mittwochmittag gegen 14.30 Uhr eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leonberg zu tun. Der Mann hielt sich für einen behördlichen Termin im Leo-Center auf. Weil er laut Polizeibericht wohl mit den Gesprächsinhalten nicht einverstanden war, wurde er im Verlauf immer aggressiver und schrie den Behördenvertreter und anschließend auch einen Sicherheitsmitarbeiter des Einkaufszentrums an.

Auch gegenüber der zwischenzeitlich alarmierten Streifenwagenbesatzung verhielt sich der 30-Jährige aggressiv. Die Polizisten sprachen einen Platzverweis aus, dem er nicht habe Folge leisten wollen. Als die Beamten den Mann nach draußen führen wollten, habe er erheblichen Widerstand geleistet und einen Polizisten unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Die beiden 26-jährigen Einsatzkräfte konnten den Mann schließlich bändigen – jedoch bekam auch der zweite Beamte dabei einen Schlag ins Gesicht ab. Auf der anschließenden Fahrt in eine Gewahrsamseinrichtung wehrte sich der 30-Jährige weiterhin vehement.

Beide Polizeibeamte erlitten durch die Schläge Verletzungen und sind bis auf weiteres nicht dienstfähig. Zudem habe der 30-Jährige noch die Brille eines der eingesetzten Polizisten beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leonberg ermittelt nun gegen den Mann unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.