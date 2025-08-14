Ein 30-Jähriger ist offenbar mit einem Gespräch bei einer Behörde nicht einverstanden und wird aggressiv. Zwei Polizeibeamte werden beim Versuch verletzt, ihn zu bändigen.
14.08.2025 - 14:11 Uhr
Mit einem renitenten 30-Jährigen hatte es am Mittwochmittag gegen 14.30 Uhr eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leonberg zu tun. Der Mann hielt sich für einen behördlichen Termin im Leo-Center auf. Weil er laut Polizeibericht wohl mit den Gesprächsinhalten nicht einverstanden war, wurde er im Verlauf immer aggressiver und schrie den Behördenvertreter und anschließend auch einen Sicherheitsmitarbeiter des Einkaufszentrums an.