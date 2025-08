In der Tiroler Straße in Leonberg fährt ein Radfahrer in ein geparktes Auto. Doch statt sich um den Schaden zu kümmern, sucht er das Weite. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Marius Venturini 05.08.2025 - 14:04 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montagabend gegen 19.30 Uhr in der Tiroler Straße in Leonberg zugetragen hat. Ein 34 Jahre alter Peugeot-Fahrer hatte sein Auto im Bereich von Glascontainern auf einem Parkplatz abgestellt. Das Heck dürfte laut Angaben der Polizei ein Stück auf die Fahrbahn hinaus geragt haben. Während der 34-Jährige in dem Peugeot saß, stieß ein noch unbekannter Fahrradfahrer gegen das Heck des Wagens und fuhr anschließend einfach weiter.