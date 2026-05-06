Zwei elfjährige Mädchen wurden in Leonberg Ziel einer gefährlichen Attacke: Ein Unbekannter warf einen Böller aus seinem BMW. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Schreck in der Mittagsstunde für zwei Mädchen, die am Dienstag gegen 13 Uhr von der Leonberger Innenstadt aus in der Mühlstraße in Richtung Höfingen unterwegs waren. Plötzlich kam ihnen, wie die Polizei berichtet, ein schwarzer BMW mit getönten Seitenscheiben entgegen. Als das Sport Utility Vehicle, kurz SUV, auf Höhe der beiden Elfjährigen war, öffnete der Fahrer plötzlich das Fenster und warf einen großen Böller in Richtung der Mädchen. Anschließend raste er in Richtung Innenstadt davon.