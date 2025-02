Unbekannte schlagen am Wochenende in Leonberg-Silberberg zu und stehlen Bargeld sowie Zigaretten. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Marius Venturini 24.02.2025 - 16:07 Uhr

Einen Zigarettenautomaten haben noch unbekannte Täter zwischen Freitagabend und Sonntagmittag in der Wasserbachstraße im Leonberger Teilort Silberberg aufgebrochen. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten laut Polizeibericht Bargeld sowie Zigaretten. Jedoch könne weder der Wert des Diebesgutes noch die Höhe des Schadens derzeit genau beziffert werden. Hinweise an die Polizei, Telefon 0 71 52/60 50 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de.