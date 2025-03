Auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in Leonberg touchiert ein unbekannter Autofahrer beim Rangieren einen geparkten Mercedes und fährt davon.

Laura Wallenfels 04.03.2025 - 14:17 Uhr

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Rutesheimer Straße in Leonberg mutmaßlich beim Rangieren einen geparkten Mercedes beschädigt. Anschließend ist er geflüchtet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 71 52/60 50 oder per E-Mail an: leonberg.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.