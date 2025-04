Vorfall in Lokal in Stuttgart-Wangen

Weil ein 42-Jähriger die Zeche prellen wollte, flüchtete und schließlich mit einem Messer drohte, ist es am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz in einer Stuttgarter Gaststätte gekommen. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.

Nina Scheffel 09.04.2025 - 13:27 Uhr

Polizeibeamte haben am Dienstagabend einen 42 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, in einer Gaststätte an der Ulmer Straße in Stuttgart-Wangen Speisen und Getränke zu sich genommen zu haben, ohne die Rechnung im Anschluss zu bezahlen.