Auto fährt in Menschenmenge in Hollywood - viele Verletzte

Ein Auto fährt in Los Angeles in eine Menschenmenge: Die Feuerwehr spricht von vielen Verletzten, mehrere sind in kritischem Zustand.

dpa 19.07.2025 - 13:11 Uhr

Los Angeles - In der US-Westküstenmetropole Los Angeles gibt viele Verletzte, nachdem ein Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. Die Feuerwehr der Stadt meldete weit mehr als 20 Patienten nach dem Vorfall gegen 2 Uhr in der Nacht (Ortszeit). Vier oder fünf davon seien in "mindestens kritischem Zustand", hieß es nach ersten Informationen der Rettungskräfte.