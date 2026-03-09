An einem Sonntagnachmittag fallen plötzlich Schüsse auf das Haus von Superstar Rihanna. Verletzt wird niemand. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

dpa 09.03.2026 - 18:34 Uhr

Los Angeles - Auf das Haus von Musik-Superstar Rihanna (38) in Los Angeles ist geschossen worden. Die Sängerin sei zu Hause gewesen, es sei aber niemand verletzt worden, teilte die Polizei in Los Angeles (LAPD) mit. Eine 35 Jahre alte Frau sei nach dem Vorfall am Sonntagnachmittag (Ortszeit) wegen versuchten Mordes festgenommen worden. Ihre Waffe sei sichergestellt worden. Der Vorfall werde untersucht. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt.