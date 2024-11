Vorfall in Ludwigsburg

Ein Teenager spuckt einer Frau vor die Füße. Es entwickelt sich ein Streit, der Junge zückt Reizgas und flüchtet dann mit seiner Begleiterin.

Karin Götz 19.11.2024 - 19:28 Uhr

Nach einer gefährlichen Körperverletzung, die sich bereits am Dienstag, 12. November in der Corneliusstraße in Ludwigsburg ereignete, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg noch Zeugen.