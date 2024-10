Einbrecher haben am Dienstag in einem Ludwigsburger Wohnhaus reiche Beute gemacht und konnten unerkannt flüchten. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Bislang Unbekannte haben sich am Dienstag an einem Wohnhaus in Ludwigsburg zu schaffen gemacht und sind dort eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Unbekannten am Dienstag zwischen 19 und 21.40 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss des Wohnhauses in der Schorndorfer Straße auf und gelangte mutmaßlich so ins Innere. Dort durchsuchten die Täter mehrere Wohnräume. Hierbei fielen ihnen ein dreistelliger Bargeldbetrag sowie eine Goldkette in die Hände.

Einbrecher sichern sich mit Kühlschrank ab

Zudem schoben die Täter laut Angaben der Polizei einen Kühlschrank vor die Wohnungseingangstür -mutmaßlich, um sich während ihrer Tat abzusichern. Nach der Tat flüchteten sie unerkannt.

Wie die Polizei mitteilte, ist der hinterlassene Sachschaden noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Oststadt zu wenden.