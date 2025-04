Ein Münchner sticht auf offener Straße auf zwei Männer ein, die er für Muslime hält. Vor Gericht wird deutlich: Er handelte im Wahn. Das hat Folgen für das Urteil.

– Wegen eines Messerangriffs auf zwei Muslime in München muss ein 41-jähriger Mann für unbestimmte Zeit in eine psychiatrische Klinik. Das Landgericht München I kam am Dienstag zu dem Schluss, dass der Mann im Juli 2024 im Wahn in einer Einkaufsstraße im Münchner Stadtteil Pasing auf die beiden Opfer losgegangen war. Weil er an einer psychischen Krankheit leidet, die ihn bei der Tat steuerte, stufte ihn das Gericht als schuldunfähig ein. Der Mann stand wegen versuchen Mordes und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht.