Vorfall in Murrhardt

Eine 44-Jährige demolierte ein Auto auf dem Parkdeck eines Supermarkts in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis). Bei ihrer Festnahme leistete sie Widerstand gegen die Polizei.

her 11.11.2024 - 11:12 Uhr

Eine nach Polizeiangaben alkoholisierte Frau hat am Samstagnachmittag auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums in Murrhardt ein Auto beschädigt. „Außerdem schrie sie lauthals herum“, so ein Polizeisprecher.